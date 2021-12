Lettere/ 'Santa': "Un grazie con applauso alla farmacia Turrin e all'Avis" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Finalmente si deve parlare di qualcosa che funziona a Santa e mi riferisco alla grande organizzazione che la farmacia Internazionale della famiglia Turrin, con la collaborazione dei volontari Avis, ha messo in opera: un centro vaccinale perfettamente funzionale, con grande professionalità e con grande gentilezza. Oggi ho potuto constatare personalmente tutta la realtà positiva insieme a decine di Sammargheritesi ed a un consigliere comunale di minoranza del gruppo politico Progetto per Santa al quale ho rivolto la domanda come mai ci fosse a Santa solo un punto vaccinale gestito da privati mentre esiste una nuovissima piastra ambulatoriale appena inaugurata, chiusa. Volevo concludere il mio intervento ringraziando la Fam. Turrin ed i volontari Avis.