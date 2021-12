Chiavari: in piazza Matteotti, in funzione i lampioni storici restaurati  - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Ritornano in piazza Matteotti i dodici lampioni storici restaurati dal Comune di Chiavari, grazie ad un investimento di circa 95 mila euro.

“Eliminato il faro centrale, è stata introdotta la tecnologia a led all’interno delle due lanterne che consentirà una migliore efficienza e un maggiore risparmio energetico – spiega l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – Anche i pali in ghisa e acciaio sono stati recuperati grazie ad una specifica operazione di sabbiatura e verniciatura, già utilizzata per quelli di piazza Mazzini. I lampioni, risalenti agli anni ‘30 e ’40 del secolo scorso, sono veri e propri pezzi unici, collocati in una delle piazza simboliche e centrali di Chiavari. L’intervento rientra tra le principali operazioni di efficientamento energetico realizzate dalla nostra amministrazione in questi anni, da Sant’Andrea di Rovereto al centro, dai portici al lungomare”.