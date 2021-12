Chiavari: c'è l'ok, la pista di pattinaggio in piazza Fenice - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Anche per quest’anno torna in città la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro – spiega l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – Oggi è arrivata l’autorizzazione della Soprintendenza, in seguito alla richiesta da parte della società organizzatrice e quindi potrà essere installata la pista in piazza della Fenice, come ogni anno. Siamo sempre stati sostenitori di questa attività che rappresenta un divertimento per i bambini e le famiglie e rende vitale e animata una bellissima piazza, così come avviene anche in tante altre città europee molto importanti, a partire da Parigi in Place de l’Hôtel de Ville dove permane fino a Marzo. Turisti, bambini e cittadini attraverseranno le vie del centro vivendo le festività natalizie in compagnia di spettacoli, musica e tanto divertimento”.