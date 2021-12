Chiavari: annullata cena di Natale di Fratelli d'Italia nel Tigullio - LevanteNews

Da Augusto Sartori

A seguito di un’attenta valutazione con i dirigenti regionali di Fratelli d’Italia Matteo Rosso e Stefano Balleari e in sintonia con l’assessore Gianni Berrino che a Sanremo ha preso analoga posizione per la cena del 16. Gli organizzatori della serata spiegano: “abbiamo deciso seppur a malincuore d’annullare la “Cena di Natale dei Circoli del Tigullio” che si sarebbe dovuta tenere a Chiavari il prossimo 9 dicembre.

In questi ultimissimi giorni il significativo aumento dei contagi del Covid ci ha portato a questa scelta, innanzitutto per il rispetto e la tutela della salute della nostra comunità e viste anche le decisioni prese dalle amministrazioni locali, come ad esempio l’obbligo delle mascherine anche nei luoghi all’aperto”.

Nei prossimi giorni i tanti manifesti affissi nel Tigullio porteranno la scritta evento annullato proprio per non confondere le molte persone che avevano già dato conferma portando “il numero delle adesioni fosse già molto elevato, a testimonianza di una sempre maggiore attenzione e simpatia delle persone nei confronti del partito di Giorgia Meloni.

Un ringraziamento particolare a chi, insieme a noi, ha contribuito all’organizzazione dell’evento e ai titolari del ristorante che con generosità hanno dato la loro disponibilità”.

Gli organizzatori della serata:

Augusto Sartori

Daniela Colombo

Alex Molinari