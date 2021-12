'Santa': sabato mostra "Workig Dogs" alla casa degli Elfi - LevanteNews

Da Pietro Burzi, Leidaa sezione Tigullio



La La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, sezione Golfo Tigullio, sabato 11 dicembre sarà ospite presso la “Casa degli Elfi” allestita dal Comune di Santa Margherita Ligure nei giardini a mare, vicino all’Anfiteatro Bindi, dove si troverà anche una grossa installazione luminosa e la giostra per i bimbi. Saranno esposti i pannelli della mostra “Workig Dogs”, ognuno dei quali è dedicato ad una specialità affidata ai cani, una iniziativa voluta per divulgare e valorizzare il lavoro svolto dai cani in aiuto all’uomo, la ricerca, il ritrovamento di persone, il supporto alle Forze dell’Ordine, la difesa, la diagnostica e la terapia, sono alcuni dei settori di impiego dei cani, che li rendono di fatto insostituibili.

Il cane è da sempre il miglior amico dell’uomo, e le sue doti di affidabilità ed intelligenza, hanno contribuito enormemente allo sviluppo ed alla sicurezza dell’essere umano.

L’esposizione sarà aperta dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30.

Volontari della LEIDAA saranno presenti per rispondere alle domande dei visitatori.

Nel pomeriggio, nella Casa degli Elfi, sarà nostro ospite il Babbo Natale nazionale, impersonato dall’oramai famoso Cesare Florio, che gentilmente ha dato

la disponibilità della sua presenza, dando anche la possibilità a tutti i visitatori di immortalarsi con Babbo Natale.

L’esposizione sarà arricchita da alcuni dipinti a tema animali, dell’artista Camilla Poli.