'Santa': corso di scrittura creativa, 12 storie lette dagli autori a Villa Durazzo - LevanteNews

Lettura pubblica dopo il corso di scrittura creativa organizzato dalla Biblioteca comunale di Santa Margherita Ligure con un docente d’eccezione: l’attore, regista e drammaturgo Pino Petruzzelli. La cerimonia si è tenuta lunedì 6 dicembre alle 15 nel Salone degli Stucchi, al primo piano di Villa Durazzo. I dodici partecipanti hanno letto in pubblico i loro elaborati. Unica indicazione fornita da Petruzzelli: gli scrittori creativi dovevano dare voce ad oggetti inanimati oppure ad animali, niente persone.

“I partecipanti sono stati bravissimi – spiega Petruzzelli – In appena quattro incontri hanno fatto miracoli. Oltre alla stesura dei testi, tutti molto originali, hanno anche imparato a fare un tipo di lettura dal vivo, quasi recitata. Ho scelto il tema degli oggetti inanimati per restare in linea con il testo teatrale che sto scrivendo, che porterò in scena l’anno prossimo. A parlare saranno gli alberi”. Alla cerimonia hanno partecipato Marina Marchetti, direttrice della biblioteca, e il vicesindaco Emanuele Cozzio, che ha consegnato gli attestati di partecipazione

Ecco i partecipanti, e le opere che hanno letto in pubblico.Maria Caterina Bo: Cornetti a mezzogiorno. Cinzia Ceria: Rosso come la passione. Lally Makridakis: Il portone. Daniela Seminatore: Venuto alla luce dal sottosuolo. Carla Testa: La trave mi parla. Graziella Fasano: Mare di Sicilia. Lucia Tagliamonte: Pietra. Gianni Diroma: Ascello. Cristina Boracchi: Prospettiva dall’alto. Carmen Cacopardo: Il ritorno. Adele Bacigalupo: La mascherina. Patrizia Finetti: Punti di vista.