Dal comune di San Colombano Certenoli

Stasera è stato acceso l’albero di Natale in piazza San Lorenzo davanti alla scuola elementare di Calvari! Un grazie alla azienda agricola Solari Carmela che ha donato l’albero, alla sezione Via Patrania della Calvarese per l’illuminazione e il lavoro fatto e a tutti i bambini della scuola elementare che hanno creato gli addobbi!!