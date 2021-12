Rapallo: piano urbanistico, ricorso al Consiglio di Stato - LevanteNews

L’amministrazione comunale di Rapallo ricorrerà al Consiglio di Stato contro la recente sentenza del Tar che boccia in toto o in parte il Piano urbanistico di Rapallo; redatto dal commissario ad acta Federico Marenco perché il Consiglio comunale si era dichiarato incompatibile a decidere.

A promuovere la causa era stata la famiglia Capurro che si era vista negare dal Consiglio comunale la possibilità di demolire un immobile in zona Tuja per ricostruirlo in zona San Michele, come consentito dalla legge regionale voluta dall’assessore all’Urbanistica Marco Scajola.

In realtà la sentenza del Tar non sembra essere chiarissima se alcuni legali sono convinti che bocci il Puc nella sola parte che interessa la famiglia ricorrente, ed altri avvocati pensino che riguardi l’intero Puc che era stato approvato dalla Regione il 24 settembre 2019.

Il progetto preliminare di Puc era stato adottato una prima volta nel 2005 e approvato dalla Regione l’anno successivo, tuttavia le profonde modifiche degli scenari normativi statali e regionali, avevano obbligato ad adeguare il progetto, ripresentato quindi nel 2018. Tra il dicembre 2018 e il marzo 2019 la Regione ha formulato osservazioni sia dal punto di vista della Valutazione Ambientale Strategica sia per gli aspetti urbanistici, che una volta accolte hanno permesso di approvare l’atteso documento.