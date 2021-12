Parco Portofino: verso la regolamentazione dei divieti - LevanteNews

Dalla pagina facebook di Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo

Negli scorsi giorni si è tenuta la riunione operativa dei sindaci e dei componenti del Comitato provvisorio del Parco Nazionale di Portofino durante la quale è proseguito il lavoro di stesura dei disciplinari per le azioni da svolgere nel territorio del parco.

Venerdì è stata la volta del disciplinare per la regolamentazione, sino alla costituzione definitiva del Parco, dell’utilizzo delle armi per la caccia all’interno della zona protetta e sono state acquisite le pratiche edilizie inoltrate al Comitato dai vari Enti interessati.

Obiettivo è quello di tutelare le specie faunistiche che rappresentano un alto valore ambientale e, al contempo, permettere il contenimento della eccessiva proliferazione di ungulati e simili, dannosi sia per l’agricoltura che per il territorio in genere.

Il lavoro proseguirà con la stesura del disciplinare relativo gli abbruciamenti dei residui vegetali.