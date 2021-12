Parco di Portofino: lettera aperta di Pino Lanata a Marco Delpino - LevanteNews

Da Pino Lanata

Gent.mo dr. Marco Delpèino

Ho letto, con veramente vivo piacere, la sua lettera del 4/12 pubblicata da Levante News.

Non ci conosciamo personalmente; le assicuro però che ho sempre seguito le sue “battaglie” per la difesa del “Monte” (quello con la M maiuscola!).

Ho letto oggi stesso , appena ne sono entrato in possesso, il suo recente libro “Montanelli-Portofino e un parco nazionale”.

Preciso subito: sono perfettamente certo che non sono stato, non lo sono e non lo sarò mai strumentalizzato politicamente da nessuno.

Ho passato i 70 anni; ho sempre ragionato solo con la mia testa e le mia esperienza; a 20 anni ero già dirigente provinciale della Fed. Ital. Pesca Sportiva, e da allora ho sempre “lottato” per la tutela dei fiumi e del territorio, sempre però con uno scopo preciso: gestire il patrimonio faunistico nell’interesse dei pescatori, dei cacciatori e della collettività tutta. Grande è stata la mia vittoriosa lotta contro l’inquinamento dell’Entella/Fiumana Bella, ben supportata dai Pretori Mula e Selo con il M.llo CC Mostratisi. Con pazienza e buon senso abbiamo risolto tanti problemi, creando in alcuni industriali un doveroso rispetto dell’ambiente (anni 70/80).

Non ho mai digerito la parola DIVIETO; ho sempre preferito TUTELA e GESTIONE.

Non ho mai aderito ad alcun partito politico e soprattutto non ho mai sostenuto i partiti “caccia e pesca”. Ho rifiutato candidature in collegi elettorali ad elezione garantita.

Ritorniamo al PARCO, al presente.

La mia non è una opposizione al Parco di Portofino, sia ben chiaro, è una “lotta continua” contro il PARCO GRANDE NAZIONALE di PORTOFINO (con 11 Comuni) che, secondo me, oggi non ha proprio nessun senso (ci sono però promesse di denaro!). E’ un assurdo gigantesco perché interessa zone nelle quali oggi non c’è più nulla da tutelare; bastano e avanzano leggi regionali, piani regolatori, normative SIC.

…ma soprattutto non riesco a capire perché l’unico DIVIETO assoluto che è entrato in vigore SUBITO, su oltre 4000 ettari già venabili, sia quello di CACCIA.

…ma sono proprio così cattivi i cacciatori?

Io non ne sono convinto, e li conosco quasi tutti quelli della mia zona; non hanno, e non hanno mai avuto, colpe nella gestione dell’ambiente. E’ giusto il contrario: hanno sempre lavorato sul territorio per renderlo sempre più “appetitoso” per la loro attività lecita. Hanno creato appostamenti per colombacci e turdidi, hanno pulito roveti e sentieri, hanno fatto coltivazioni a perdere, sono ben inseriti nei gruppi antincendio, hanno collaborato e collaborano ai piani di controllo cinghiale.

Certamente lo hanno fatto volontariamente anche per appagare i loro desiderata: prelevare qualche animale selvatico. E sottolineo “qualche”, nel rispetto delle leggi venatorie molto protezionistiche.

Nel nostro Golfo transitano migliaia e migliaia di colombacci, ne viene prelevato, si e no, lo 0,0001 per cento, e questo può essere facilmente dimostrato.

Purtroppo però le “fucilate” facevano “rumore”; ed è questo il problema principale. Tutte le attività devastanti per l’ambiente naturale svolte in “silenzio” sono passate inosservate. La famosa anidride carbonica non si vede e non si sente, ma c’è e troppa (si dice). Pochi ambientalisti se ne sono accorti; Lei sicuramente SI ed io pure, ma la maggioranza degli abitanti degli “11 Comuni” è colpevole della silenziosa trasformazione/distruzione dell’ambiente naturale; e non lo ammette.

Ville villette casoni casolari nel corso degli anni sono stati costruiti nei posti più panoramici storicamente frequentati dai “cacciatori migratoristi”, cacciati via con la massima facilità. Protestavano, ma tutto procedeva lo stesso. Era il progresso!

Anche oggi si colpiscono solo e subito i CACCIATORI, per gli altri si vedrà! Doppiette SILENZIO!!!.

Concludo, ma molto ci sarebbe ancora da trattare, e mi permetto di invitarla a visitare la mia storica Armeria, a Chiavari, ove tutto è passato e presente, senza futuro; troverà onestà e serietà e potrà respirare il vero “profumo della Caccia”, quella con la C maiuscola, alla Montanelli.

Cordialmente.