Monte Ramaceto: "Due ragazze trascorrono la notte nella cappelletta" - LevanteNews

Dal Monte Ramaceto, nell’Alta via dei Monti liguri, si gode una vista fantastica. Si distingue non solo la Corsica, ma l’Isola d’Elba quella del Giglio e di Montecristo. E naturalmente le valli dell’Aveto e della Fontanabuona. Nella Cappelletta, luogo del cuore del Fai, trascorreranno la notte due ragazze maggiorenni. La decisione è già leggenda. Qualcuno ha cercato di farle desistere, di inviare i soccorsi per farle scendere a valle. Ma sembra che non vogliano rinunciare alla loro determinazione. Il nemico da battere è il freddo che stanotte, ai 1.325 metri della Cappelletta, scenderà certamente sotto lo zero. Sono sicuramente attrezzate per affrontare una notte in montagna: equipaggiamento e generi di conforto. Una scommessa da onorare? Una prova d’amore per la montagna?. Certamente, domato il freddo, una notte unica per guardarsi attorno e sognare.