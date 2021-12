Moneglia: riprendono le ricerche del rocciatore tradito dal mare - LevanteNews

Riprendono all’alba le ricerche di Pedro Lagomarsino, 30 anni, ricercatore residente a Genova, il rocciatore che ieri si apprestava con la ragazza, Camilla Marquez (entrambi nati in Argentina), a scalare la parete di falesia a strapiombo sul mare in località Valletta nel Comune di Moneglia. Il giovane si era calato per recuperare una fune caduta in mare. Mare agitato e in quel punto con una forte risacca che ha ghermito il rocciatore sballottandolo contro la scogliera prima e risucchiandolo poi verso il largo. La ragazza, in parete, ha dato l’allarme col telefonino. Erano le 12 e sul posto si sono piombati 118, guardia costiera, vigili del fuoco di Chiavari e rocciatori da Genova; l’elicottero ed una unità navale con i sommozzatori. La ragazza è stata prelevata dall’elicottero e trasportata al San Martino. Sono proseguite fino al tramonto le ricerche, al momento vane, che riprendono questa mattina con vigili del fuoco e guardia costiera.