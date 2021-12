Levanto: Festa dell'Immacolata, il mercato ambulante si fa - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Comune di Levanto

Nonostante coincida con la ricorrenza dell’Immacolata Concezione, il Comune di Levanto ha autorizzato lo svolgimento del mercato ambulante settimanale nella mattinata di mercoledì 8 dicembre, in deroga al regolamento municipale che non ne consente lo svolgimento in concomitanza con una festività.

Il provvedimento, adottato con una delibera della giunta, è stato preso in seguito alla richiesta pervenuta da “Rete Imprese Italia” (il coordinamento delle associazioni di categoria locali) e motivato dal persistere della situazione di difficoltà per le attività produttive a causa dell’emergenza pandemica ancora in atto.