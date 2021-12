Correnti secche settentrionali mantengono condizioni soleggiate per gran parte della giornata. Nubi in temporaneo aumento in serata per il transito di un rapido fronte sulle Alpi: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: in calo le minime, stazionarie le massime

VENTI: moderati da NNE con locali rinforzi, in calo e rotazione da SSE la sera

MARE: mosso per onda lunga di libeccio, localmente poco mosso su Centro-Ponente

UMIDITA’: su valori medio-bassi