Chiavari: dalla Sanità al tunnel della Fontanabuona e al caso Ferden - LevanteNews

Come la scorsa settimana, anche questa newsletter inizia con un punto sulla situazione pandemica in Liguria, e più in generale nel mondo.

I casi, lo vediamo tutti, stanno aumentando anche grazie all’elevato numero di tamponi che vengono fatti ogni giorno. Allo stesso tempo i dati sulla campagna di vaccinazione hanno iniziato a correre, in Liguria come nel resto del Paese.

I dati dei contagi continuano a dirci che il vaccino funziona, gli ospedali reggono e i che i casi gravi continuano ad essere riscontrati quasi esclusivamente su persone non vaccinate.

In Europa, iniziano a preoccupare i dati di alcuni paesi, Austria e Germania in primis: proprio da quest’ultimo paese, arriva il riconscimento del lavoro svoltoda noi, con ex cancelliera Merkel che commenta che vorrebbe essere nella situazione in cui è l’Italia.

Da oggi, sino al 15 gennaio, il green pass si sdoppia: ci sarà quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e quello base rilasciato a chi si sottopone a un tampone, che rimarrà valido solo per andare al lavoro.

L’Italia si dividerà nuovamente in zone colorate (bianca, arancione e rossa) a seconda della circolazione del virus, la Liguria per tutta la settimana rimarrà in zona bianca.

Zona bianca: le attività sono tutte aperte e non ci sono limitazioni agli spostamenti. Resta l’obbligo di indossare la mascherina negli ambienti al chiuso. Con il Green pass “base” si possono prendere aerei, mezzi pubblici, si può andare nei ristoranti all’aperto e negli impianti sciistici, entrare in alberghi e spogliatoi, frequentare piscine e palestre. Coloro che hanno il Super Green pass, oltre a queste possibilità, possono anche accedere a cinema, teatri, ristoranti al chiuso, stadi, discoteche, feste e cerimonie pubbliche.

Zona gialla: rimane l’obbligo di mascherina all’aperto e nei ristoranti al chiuso si può essere massimo in quattro persone per tavolo (solo chi ha il Super Green pass può evitare questa limitazione). È vietato uscire dal Comune di residenza, tranne che per motivi di lavoro, necessità, urgenza, solo per i possessori del Green Pass “base”. Chi ha solo il Green pass “base” non può accedere ai ristoranti e può solo prendere cibo da asporto. Invece i possessori del Super Green pass possono andare in bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri, terme, fiere, parchi divertimento, impianti sci.

Zona rossa: è l’unica tipologia di colore in cui i divieti valgono per tutti, a prescindere dal pass che si possiede. Chiusi bar e ristoranti (consentiti asporto e consegna a domicilio), negozi chiusi tranne quelli essenziali. Divieto di uscire dal comune di residenza a parte che per comprovati motivi di lavoro, necessità, urgenza.

In alcune città della Liguria, alcuni Sindaci hanno emesso l’ordinanza di portare le mascherine anche all’aperto, in determinate vie e contesti con grande affollamento di persone: a Genova il sindaco Bucci ha già firmato l’ordinanza, così come molti sindaci del Comuni del Tigullio, come Chiavari, Sestri Levante, Lavagna e Moneglia. (Rapallo e Santa Margherita no, e mi sfuggono le motivazioni).

LA CAMPAGNA VACCINALE E LE NOSTRE PROPOSTE. La campagna di vaccinazione, proprio per il nuovo Super Green Pass, ha avuto un’accelerazione, che Regione Liguria e l’Assessore alla Sanità Toti avrebbero dovuto aspettarsi, arrivando quindi preparati alla grande richiesta di somministrazione. Purtroppo, invece arrivano numerose segnalazioni di disguidi e code infinite negli hub vaccinali.

I passi urgenti, anche se in ritardo, sono:

una chiara comunicazione per quanto riguarda l’accesso diretto senza prenotazione (che non era indirizzato a tutti).

riaprire i grandi hub che sono stati chiusi e dare priorità ai fragili, agli anziani.

distinguere nettamente le prime dosi dai richiami del vaccino.

Inoltre, si fa sempre più chiara l’inizio della campagna di vaccinazione per i più giovani (5-11 anni), per loro abbiamo già chiesto a Regione che si attivi in maniera veloce e pronta in modo da fornire un servizio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, in modo che il momento della vaccinazione avvenga in luoghi accoglienti, avvalendosi di pediatri e personale specializzato.

Infine, notato il grande aumento di casi di positivi nelle scuole, abbiamo chiesto alla Giunta di attivarsi in maniera che diventino prioritarie le analisi dei tamponi per li studenti e per il personale scolastico. Si tratta di un tema importantissimo: i più giovani, in maniera maggiore, hanno subìto le conseguenze del lockdown con continui cambi di direzione che ancora oggi continuano ad essere all’ordine del giorno, con una didattica a distanza che non giova loro né a livello sociale né a livello di studio, ed è proprio per questi motivi che abbiamo chiesto una priorità nell’analisi della positività per loro.

I MEZZI PUBBLICI E LE CONTINUE AGGRESSIONI. La settimana scorsa, l’Assessora di Arenzano Giovanna Damonte è stata aggredita in treno dopo aver chiesto ad una ragazza di 16 anni il corretto uso della mascherina.

Oltre al fatto che non è pensabile di essere aggrediti per aver chiesto in banale rispetto delle leggi, una delle cose che è stata purtroppo, per l’ennesima volta, riscontrata è la totale assenza di controlli sui mezzi pubblici.

Non si parla solo di controlli per l’eventuale mezzo di protezione personale, ma in generale per la sicurezza personale.

Nell’ultimo anno solo a Genova i casi di violenza e di molestia sui mezzi pubblici sono stati un crescendo, complice la totale assenza di controlli.

Abbiamo già chiesto in passato e continueremo a chiedere un maggior sostegno alle forze dell’ordine perché possano essere in grado di fare il loro lavoro in maniera adeguata e in maniera omogenea su tutto il territorio.

A Giovanna, ancora una volta, la solidarietà mia e di tutto il Gruppo Consiliare del Partito Democratico, oltre al plauso per aver affrontato la situazione con grande lucidità

SCUOLE. I RITARDI E LA CONFUSIONE DELL’ASSESSORE CAVO. L’ultimo Consiglio regionale ha visto trattare una pratica che si chiama Dimensionamento Scolastico, con cui si aggiornano l’offerta formativa e gli indirizzi scolastici. Una pratica che l’Assessore Cavo ha portato in Consiglio dopo il Salone Orientamenti, cioè quella dove si presenta l’offerta formativa, con un mancato rispetto del Consiglio regionale, visto che – dopo la vergognosa gestione del nuovo liceo Linguistico a Chiavari – si era deciso che prima si sarebbe fatta la delibera e poi dopo Orientamenti.

Ma l’Assessore Cavo, impegnata a fare selfie e inaugurazioni, ha lasciato nel cassetto per due mesi la delibera del dimensionamento scolastico e ce l’ha presentata “a cose fatte”, e anche con una dose immotivata di arroganza nelle sue parole.

Una delle critiche che le abbiamo mosso era legata al fatto che il documento non aveva alcun tipo di ragionamento sul futuro dell’edilizia scolastica nella nostra Regione, anche alla luce del fatto che il PNRR ha stanziato 200 milioni di euro per scuole nuove, palestre, mense, spazi da recuperare. Un investimento che meriterebbe una riflessione su accorpamenti, nuovi edifici da individuare per migliorare l’offerta e gli spazi formativi. E invece nulla, non c’è un piano da parte della Giunta Regionale, che, con l’Assessora Cavo, è arrivata a dire che “non è di sua competenza” e se ne occuperà un altro. Risposta burocratica da parte di un’Assessora che evidentemente non ha idea di quello che dovrebbe fare per migliorare la scuola nella nostra regione.

I FONDI PNRR E LA REGIONE LIGURIA. STORIA DI UN CONFUSO RAPPORTO. E la confusione nella gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte di Regione Liguria pare non essere una novità, non solo nel campo della scuola.

Facciamo un attimo il riassunto delle puntate precedenti.

Lo scorso anno la Giunta presenta un elenco di opere completamente sballato rispetto agli obiettivi del Piano che poi verrà approvato dal Governo. A inizio anno chiediamo un Consiglio Straordinario per il PNRR da cui – con mesi di ritardo – nascerà una commissione speciale di studio. Nel frattempo Toti e la sua Giunta vanno in giro a promuovere iniziative, soprattutto in sanità, promettendo che tutto verrà fatto con “i fondi del PNRR”. Della cui gestione neppure i sindacati e le imprese sono stati coinvolti, (lo saranno il 20 dicembre, a più di un anno di distanza).

Il punto politico è questo: nelle prossime settimane dovremo mettere in campo progetti concreti, strutturati in modo tale da rispondere alle richieste del Governo. Penso alla sanità, dove si dovranno individuare la sede delle 10 case della salute e delle 32 case di comunità, rispetto al quale non esiste – a quanto sappiamo – un documento discusso e condiviso con i territori; penso alla scuola, ai trasporti, alle comunità energetiche sotto i 5000 abitanti. Solo per fare alcuni esempi di come si sta procedendo in ritardo rispetto al piano, illudendosi forse che qualche soldo arriverà comunque, anche senza progettualità. Ma è una scelta miope, quella della Regione.

AGGIORNAMENTI DAL TIGULLIO. Lunedì scorso ho partecipato ad un convegno organizzato da Confindustria Tigullio sul Tunnel Rapallo Fontanabuona. Un appuntamento legato alle ultime notizie che vedevano finanziata l’opera all’interno del nuovo accordo Stato-Autostrade (forse di quell’accordo, una delle poche cose positive). Quando le cose procedono c’è la legittima volontà di prendersene il merito e di dire di aver contribuito, anche in parte (e magari dimenticandosi che nel passato non c’era stata così tanta proattività).

Quell’opera nasce dalla precisa volontà del Centrosinistra in Regione, nel 2010, di scommettere sulla necessità di un collegamento infrastrutturale per la Fontanabuona, da richiedere come strategico per lo sviluppo della Liguria. Senza quel passaggio, non sarebbe stato possibile arrivare ai risultati di oggi. Va ricordato, per onestà intellettuale e politica, come ha fatto il Comitato anche in quella sede.

Negli stessi giorni continuava la discussione a Chiavari sullo scandalo della vendita del Palazzo Ferden. In sintesi, dopo il consiglio Comunale in cui la Giunta si è autoassolta rispetto al comportamento dell’Assessore Bisso, (che è Assessore ai Lavori Pubblici, non all’edilizia privata, come avevo scritto, ma che mi pare più interessato agli ultimi rispetto ai primi), si sta cercando di minimizzare il fatto politico: Cara Sindaca, come puoi tenere in giunta chi ha esplicitamente lavorato per interessi privati nel comune dove amministra, violando le regole che chiedono di astenersi da progetti privati? E chi aveva promesso lo svincolo ad appartamenti del Palazzo? Sono domande semplici che meritano risposte.

GENOVA CITTA’ DELLE DISEGUAGLIANZE O CITTA’ DEI DIRITTI?! Giovedì scorso ho partecipato ad un incontro organizzato dal Circolo PD della Foce che vi lascio qui, se ve lo foste perso.

“Genova città delle diseguaglianze o città dei diritti?!”. La sfida è cercare di legare insieme disuguaglianze e diritti, in quanto anche gli studi recenti sui quartieri di Genova portano un disegno di una città lacerata dalla diseguaglianza economiche e sociali, acuite dalla pandemia ancora in corso.

Insieme a me ne hanno parlato Sofia di Patrizi responsabile “Diritti e Disuguaglianze” della Segreteria del Partito Democratico di Genova, che ha evidenziato come, sbagliando, i diritti sociali siano considerati prioritari rispetto ai diritti civili, che quindi non vengono considerati una priorità. Federico Orecchia, Presidente Arcigay di Genova che ha descritto tutta l’enorme attività, spesso nascosta a tutta basata sul volontariato che Arcigay porta avanti e con Rosaria Augello, Presidente Dopo Lavoro Ferroviario, che ha portato la sua esperienza di donna presso il Sindacato e presso l’associazione UDI.

IL PROSSIMO CONSIGLIO. Il Consiglio di domani prevede una serie di interrogazioni a tema sanità: dalla situazione disastrosa dei punti di pronto intervento, ai continui smantellamenti dei presidi territoriali. Vi terrò aggiornati.

Inoltre un paio di atti di cui vorrei rendervi partecipi:

Stanno iniziando ad arrivare i fondi del PNRR per l’offerta scolastica e formativa, per questo ho chiesto all’Assessore Cavo di far sapere all’aula che tipo di progetto prevede di realizzare per i nostri studenti, usando questa enorme possibilità migliorativa dell’offerta scolastica, anche in senso strutturale, ligure;

I lavori sulle strade e sulle autostrade della Liguria stanno riprendendo e inevitabilmente aumentano i tempi di percorrenza, per questo ho chiesto che l’Assessore Giampedrone faccia un punto chiaro e generale su tutta la regione sullo stato dei cantieri sulle autostrade liguri;

L’Ospedale di Sestri Levante: sono circa 3500 le persone che afferiscono al Centro Pneumologico dell’ASL 4, ma ad oggi lo stesso reparto conta di un solo medico e vista invece, l’importanza che ricopre tale servizio ho chiesto se ne siano previsti futuri investimenti;

Nei mesi precedenti avevano chiesto la costituzione, approvata, del Tavolo per il patto per il clima e il lavoro, ad oggi non è stata data nessuno notizia in merito. Io e la Consigliera Candia abbiamo presentato delle interrogazioni per chiedere notizie in merito.

