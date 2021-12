Chiavari: Cif, lotteria pro Associazione Melanoma Day - LevanteNews

Da Stefania Serra, presidente Cif Chiavari

Il Centro Italiano Femminile desidera comunicare l’elenco dei premi relativi alla lotteria in memoria dell’amica Roberta Repetto il cui ricavato andrà devoluto all’associazione Melanoma Day.

Sarà possibile acquistare i biglietti , al costo di 1€ cad, presso la Mostra mercato sita in via Rupinaro a Chiavari fino al giorno 12 dicembre 2021 oppure fino al giorno 5 gennaio 2022 presso la sede in via Costaguta 10 a Chiavari è aperta il lunedi mattina dalle ore 9.30 alle 11.30 ed il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18 oppure prenotandoli via E-Mail info@cifchiavari.it Pagina face book cif chiavari

elenco premi