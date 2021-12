Camogli: mercoledì 8 c'è il consueto mercato settimanale - LevanteNews

Mercoledì, giorno dell’Immacolata, e del mercato settimanale, divieto di transito e sosta nelle via Repubblica, 20 Settembre e in piazza Schiaffino. Di seguito l’ordinanza sindacale



Oggetto: disciplina temporanea della circolazione e della sosta in via XX Settembre, in piazza

Schiaffino e in via della Repubblica nella giornata dell’8 dicembre 2021 in occasione del

mercato settimanale straordinario.

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza n. 120 del 22/11/2021 è stato autorizzato nella giornata

festiva dell’8 dicembre 2021 lo svolgimento del mercato settimanale straordinario che si

terrà in via della Repubblica, in piazza Schiaffino e in via XX Settembre.

CONSIDERATO che in tale occasione nelle vie sopra citate saranno sistemati i banchi di

vendita e i mezzi al seguito degli operatori economici nelle aree destinate ai parcheggi in

via XX Settembre e Piazza Schiaffino e nelle aree di via della Repubblica e che pertanto

sarà necessario riservare, con inizio dalle ore 6.00 e sino alle ore 14.30 del giorno 8

dicembre 2021, dal civico 1 di via XX Settembre e sino a tutta piazza Schiaffino,

compresa, i parcheggi e interdire in tale tratto la circolazione veicolare al fine di

consentire la sistemazione dei banchi di vendita e i mezzi al seguito degli operatori

economici e lo svolgimento in sicurezza del mercato settimanale, dando atto che in via

della Repubblica la circolazione veicolare e la sosta sono, nei giorni festivi, già vietate.

RITENUTO opportuno destinare i parcheggi a partire dal civico 1 di via XX Settembre e

sino a quelli di piazza Schiaffino, compresi, e le aree di via della Repubblica, ai banchi di

vendita e ai mezzi al seguito degli operatori economici, vietando, a partire dal civico 1, la

circolazione veicolare negli orari e nelle date sopra descritte, al fine di consentire lo

svolgimento in sicurezza del mercato settimanale, dando atto che in via della Repubblica

la circolazione veicolare e la sosta sono, nei giorni festivi, già vietate.

Sentito il parere del Comando Polizia Municipale di Camogli.

Visto l’art. 7 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

Vista la Legge n. 267/00.

ORDINA

Per le ragioni esposte in premessa che formano parte integrante e sostanziale della

presente ordinanza:

CITTA’ DI CAMOGLI CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Albo n. 1455

La circolazione veicolare e la sosta e in via XX Settembre, in piazza Schiaffino e in via1)

della Repubblica, dalle ore 6.00 e sino alle ore 14.30 del giorno 8 dicembre 2021, è

così regolamentata:

a partire dal civico 1 di via XX Settembre e sino a piazza Schiaffino, compresa, e in

via della Repubblica è vietata la sosta e la circolazione veicolare a tutti i veicoli,

eccetto i veicoli al seguito degli operatori commerciali del mercato settimanale.

L’Ufficio Tecnico comunale provvederà alla sistemazione di segnaletica stradale di2)

divieto

sosta, almeno 48 ore prima dell’inizio della limitazione.

I veicoli lasciati in sosta in violazione alla presente ordinanza saranno rimossi e3)

trasferiti presso la depositeria comunale, dove potranno essere restituiti previo

pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Il Comando Polizia Municipale le altre Forze dell’ordine sono incaricati, per la parte di4)

competenza, della esecuzione della presente ordinanza.

Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione5)

all’albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo

Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno

2009, n. 69).

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 si avverte che, avverso la6)

presente ordinanza, in applicazione alla Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia

interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di

legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della

Liguria.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel7)

termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero

dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, emanato con

D.P.R. n. 495/92.

A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del8)

procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale nella persona del Sovr. Capo

Chiarenza Maurizio.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’ art. 7 del Codice9)

della strada.