Calcio/ Serie D, turno infrasettimanale: l'arbitro di Novara - Lavagnese - LevanteNews

L’Associazione Italiana Arbitri, in occasione della gara valida per la quindicesima giornata del Campionato nazionale di Serie D 2021/2022 Novara – Lavagnese ha designato a dirigere l’incontro che si giocherà Mercoledì 8 Dicembre 2021 allo Stadio “Silvio Piola” di Novara il Signor Edoardo Gianquinto della sezione AIA di Parma.

Ad assistere il fischietto parmense saranno i Signori Stefano Cossovich della sezione AIA di Varese e Mattia Bettani della sezione AIA di Treviglio.

Gianquinto è alla sua quinta stagione in CAN D dove ha diretto finora 74 incontri, due in Coppa Italia, quattro nel Campionato Nazionale Under 18, quattro nel Campionato Nazionale Under 17 e 64 nel Campionato di Serie D, nel suo curriculum anche cinque presenze come quarto uomo in Serie C.

Un solo precedente con i bianconeri in occasione di Sanremese – Lavagnese [0-0] valida per la 20^ giornata del 19 gennaio 2020.

La sua ultima direzione stagionale è stata la gara del 4 dicembre valida per la dodicesima giornata del girone G: Cassino – Aprilia [0-2].

Complessivamente nelle sue direzioni Gianquinto ha distribuito 266 cartellini gialli, 14 espulsioni per somma di ammonizioni, 8 espulsioni dirette e assegnato 27 calci di rigore, in 32 circostanze si è imposta la squadra di casa, in 21 quella in trasferta, mentre per 20 volte la gara é terminata in parità.