Calcio/Prestazione sotto tono ma tre punti: Cogornese batte Sori 2-1 - LevanteNews

Dall’Usd Cogornese 1964

Cogornese – Sori 2 – 1 ( Larizza – De Mattei )

Secondo successo consecutivo per la Cogornese, questa volta capace di piegare le resistenze del Sori. Ma è stato tutto fuorché una vittoria bella e convincente, tre punti arrivati grazie alle due reti trovate nell’ unico scorcio di gara, quello iniziale della ripresa, nel quale i padroni di casa hanno mostrato di esser intraprendenti. Sì perché il resto della partita si è rivelata una sfida piuttosto bruttina, con la Cogornese incapace di mostrare trame di gioco degne di nota al cospetto degli ospiti scesi in campo molto determinati e compatti.

Una prestazione quindi incolore quella dei rossoblu di Cogorno che però hanno trovato ugualmente la vittoria in una giornata già di per sé emozionante per la presenza dei piccoli campioncini della nostra leva giovanile e per l’ ultimo gettone raccolto con la nostra maglia da parte di Vitale Amaturo in procinto di intraprendere una nuova avventura sportiva: a lui dedicheremo un doveroso pensiero a parte, a lui e ai bambini della Cogornese dedichiamo la vittoria di sabato.