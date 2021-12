Sestri: festa di San Nicolò, uffici comunali chiusi - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Vi informiamo che domani, lunedì 6 dicembre, in occasione della festività del santo patrono di Sestri Levante, San Nicolò, gli uffici comunali saranno chiusi.

Proprio nella chiesetta a lui intitolata, che risale al 1151, la parrocchia di S. Maria di Nazareth organizza alle 17.30 una Santa Messa in occasione di una delle solennità più importanti per i sestresi. Per l’occasione, sarà disponibile anche un servizio navetta con partenza prevista dalle ore 17 dalla parrocchia.