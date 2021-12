Sestri: è tempo di cimento, tutti in acqua per l'Immacolata - LevanteNews

Riceviamo

Gli appassionati del tuffo in acque fredde si ritroveranno a Sestri levante il giorno 8 dicembre festa dell’Immacolata per “Winter Bay Swim“, primo Cimento Invernale di Nuoto della stagione. Il ritrovo è fissato nei pressi della baia del Silenzio – Portobello il giorno 8 dicembre alle ore 11 quando i partecipanti troveranno ad attenderli una temperatura dell’ acqua intorno ai 16 ° viste le miti giornate che ci hanno accompagnato in questa stagione; dopo il tuffo in mare che avverrà per le ore 12, la distribuzione di Panigacci originali di Podenzana e Vin Brulè offerti dal bar Ristorante Cutter Cucca riscalderà tutti i nuotatori, e per i partecipanti che avranno piacere di apprezzare la cucina del ristorante uno speciale sconto Winter Bay Swim da ritirare al momento della conferma della presenza al Cimento Invernale.

La Baia di Portobello è meta già da tempo di appassionati di nuoto che si ritrovano per un tuffo o una nuotata anche nel periodo invernale, oltre che in quello estivo, dove ricordiamo che da diversi anni si organizza una manifestazione unica nel suo genere: in concomitanza con il primo lunedì del mese di Agosto la gara di nuoto Australiana con finale in notturna, molto amata dai nuotatori. Il tradizionale tuffo in mare nella baia, che era stato un po’ dimenticato non è sicuramente una novità come testimoniano le numerose foto rinvenute negli archivi, e con il contributo organizzativo dello Yacht Club Sestri Levante in collaborazione con il Ristorante Cutter Cucca e il patrocinio del Comune di Sestri levante, è tornato a riproporsi in questa fantastica cornice.