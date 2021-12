Rapallo: è mancato il gioielliere Michele Avanzino - LevanteNews

Lascia un vuoto profondo e un immenso dolore nei familiari. Ma anche il mondo dell’imprenditoria e dello sport rapallesi sono a lutto. E’ mancato il gioielliere Michele Avanzini con esercizio nel centro storico in via Mazzini. I clienti lo ricordano per i suoi modi affabili e gentili e soprattutto nel sapere interpretare i loro desideri e guidarli nelle loro scelte; proprio per questo aveva saputo conquistarsi la fiducia di una clientela internazionale.

A piangerlo è anche il mondo dello sport ed in particolare del golf. La sua passione per il green lo aveva portato a diventare Maestro e ad avvicinare a questa disciplina tantissime persone

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco sulla sua pagina facebook ha scritto: “Oggi Rapallo perde un pezzo di storia”