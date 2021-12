Moneglia: in corso le ricerche del rocciatore disperso; un filmato - LevanteNews

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei vigili del fuoco

Gravoso impegno per i Vigili del fuoco oggi sulle scogliere di Moneglia.

Ad una coppia di scalatori in parete è caduta una fune mentre arrampicavano su una falesia.

Nel tentativo di recuperarla il ragazzo si è calato fino agli scogli dove è stato colto da una violenta ondata. Il mare lo ha poi trascinato in acqua.

Il compagno di scalata, una ragazza, rimasta bloccata più in alto è stata recuperata dal personale SAF con l’elicottero Drago VF 125 e portata in salvo mentre da terra stava già operando personale SAF e CNSAS.

Via mare sono giunti la motonave della Gadda e il nucleo sommozzatori del comando di Genova. Questi stanno effettuando le ricerche dell’uomo disperso.

A questo link foto e video

https://www.vigilfuoco.tv/liguria/genova/moneglia/soccorso_due_escursionisti_difficolta_su_una_falesia