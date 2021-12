Camogli: "Blanca" e treno+battello, un ambo che vale un tesoro - LevanteNews

La Camogli turistica è baciata dalla Fortuna che supplisce alla staticità dei ruoli e delle idee. La Rai manda in onda le puntate della serie “Blanca”, girate in parte sul lungomare con tecniche modernissime che valorizzano la bellezza del borgo con splendide immagini; protagonista un’investigatrice non vedente che svela un mondo sensoriale sconosciuto e affascinante con il risultato di 6.500.000 spettatori a puntata; Francia e Spagna si sono già assicurate lo sceneggiato e a loro si aggiungeranno le Tv di nuovi Paesi.

L’altro colpaccio è l’accordo tra Trenitalia e Consorzio battellieri Golfo Paradiso. Trenitalia si promoziona lanciando l’offerta nazionale biglietto treno + battello. Con arrivo alla stazione di Camogli (e quindi visita obbligata dei viaggiatori fino al porto) e poi imbarco sul battello fino alla baia. L’iniziativa inizierà in primavera. Il Consorzio dei battellieri ha aderito e scoprirà cammin facendo l’esito di questa promozione. Senza dubbio positiva se Camogli saprà organizzarsi chiedendo in anticipo le previsioni relative agli arrivi e organizzando visite guidate in modo da far visitare la baia in tempo stabilito in modo da offrire il ricambio degli ospiti.

Fosse ancora vivo l’avvocato Filippo Degregori avrebbe già ringraziato i produttori di “Blanca” e Trenitalia per le scelte operate: non sappiano se ciò sia avvenuto oggi.