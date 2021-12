Calcio/ Sirigu non basta, il Genoa cade contro la Juventus - LevanteNews

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

Genoa: Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Behrami, Hernani, Toure, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. All. Shevchenko.

Non basta una grande prestazione di Sirigu ad evitare la sconfitta al Genoa contro la Juventus: allo Stadium finisce 2-0 per i bianconeri con i gol di Cuadrado e Dybala. Shevchenko con tanti giocatori fuori per infortunio perde all’ultimo anche Badelj febbricitante e al suo posto fa giocare Hernani con Behrami e Tourè con Ghiglione e Cambiaso sugli esterni. In attacco la coppia giovane Bianchi ed Ekuban mentre in difesa turno di riposo per Maiello e ritorno di Bani.

Si parte e al 9’ la Juventus va in vantaggio con Cuadrado direttamente da calcio d’angolo. Il Genoa fa fatica a reagire e sugli scudi sale in cattedra Sirigu bravo prima su Bernardeschi al 15’ e poi al 37’ su una doppia parata di De Ligt. Al 45’ è ancora il portiere rossoblu a salvare su tiro in spaccata di Morata servito da Dybala.

Nella ripresa la musica non cambia, la Juventus cerca il gol della sicurezza e il Genoa si difende. Al 53’ Morata calcia da pochi passi ma Sirigu c’è. Passano sei minuti e Kulusevski manda fuori di poco. Shevchenko ricorre a forze fresche dalla panchina: dentro Pandev, Galdames e Portanova, fuori Tourè, Bianchi e Behrami ma al 65’ il portiere rossoblu si supera su Dybala e un minuto dopo su Cuadrado. All’82’ Dybala riesce a trovare il gol infilando Sirigu con la palla che termina all’angolino. Al 92’ l’arbitro manda tutti negli spogliatoi: venerdì è in programma il derby della Lanterna con Shevchenko che spera di recuperare almeno Criscito per la panchina. Più difficile invece Destro per il quale i tempi potrebbero allungarsi.