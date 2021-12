Calcio/ Entella show, cinquina alla Viterbese - LevanteNews

Viterbese: Daga; Pavlev, Martinelli, D’Ambrosio, Urso; Iuliano, Megelaitis, Adopo; Volpicelli, Volpe, Errico All. Francesco Punzi

Virtus Entella: Paroni; Cleur, Coppolaro, Chiosa, Pavic; Di Cosmo, Paolucci, Karic; Capello; Lescano, Merkaj. All. Gennaro Volpe

Ottavo risultato utile consecutivo per la Virtus Entella che sbanca il Rocchi di Viterbo: contro i padroni di casa finisce 5-2 grazie ai gol di Lescano, Magrassi (doppietta), Morosini e Paolucci. In porta c’è Paroni e sulla sinistra Pavic e non Barlocco. Confermato Capello al posto di Schenetti.

La prima occasione è per l’Entella al 7’ con Capello ma Daga compie una parata prodigiosa. Cinque minuti gol della Viterbese con Adopo bravo a superare Paroni. Ma l’Entella c’è e al 16’ pareggia su calcio di rigore con Lescano al settimo gol stagionale. Poi i ritmi calano con gli ospiti che controllano e i padroni di casa che non riescono a colpire.

Nella ripresa succede di tutto: al 64’ Volpe toglie Lescano e inserisce Magrassi che sei minuti dopo porta i suoi in vantaggio con un bel tiro cui Daga non può fare nulla. Ma la Viterbese pareggia al 73’ con Volpicelli di piatto. Le emozioni non finiscono mai, perché sul taccuino dei marcatori finisce Morosini subentrato a Capello: il trequartista riceve da Merkaj e infila Daga con un destro a giro. Nei minuti di recupero a segno Paolucci su rigore e ancora Magrassi bravo a superare il portiere. Finisce qui, la Virtus Entella non si ferma più e continua nel suo grande momento di forma.