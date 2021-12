Calcio/ Eccellenza: gol ed emozioni, il Rapallo pareggia contro l'Athletic Club - LevanteNews

Dalla pagina Facebook Vecchi Ruentini

ATHLETIC CLUB – RAPALLO RIVAROLESE 3-3

RETI: 13° Chiarabini (RR), 39° D’Arrigo (AC), 48° Pagano (Rig., AC), 50° Zunino (Rig. RR), 67° Zazzeri (AC), 82° Paterno (RR)

ARBITRO: Sig.ra Celeste Bello di La Spezia

SPETTATORI: 50 Circa.

Partita avvincente e ricca di gol quella odierna al Comunale di Sori, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto, il pareggio tutto sommato è il risultato giusto per quello che si è visto sul campo. Rapallo Rivarolese con tantissimi assenti (agli infortunati Chiappe e Carbone, si sono aggiunti Ymeri e Panepinto squalificati), ma che presentava i nuovi acquisti De Martini e Bellopede in difesa subito in campo e il guineano Diallo entrato nella ripresa.

La prima azione al 6°, quando D’Arrigo per i padroni di casa spedisce fuori con un colpo di testa. Al 13° ruentini in vantaggio, assist di Michelotti per Chiarabini, il cui diagonale non lascia scampo al portiere, 0-1 per noi! Al 17° punizione da sinistra, colpo di testa di Lorefice parato. Al 25° cross da sinistra, testa di Zazzeri stessa sorte. Al 33° da calcio d’angolo testa di Lorefice di poco fuori. Al 35° cross di De Martini, Paterno sfiora il raddoppio. Al 39° pareggio dell’Athletic Club con D’Arrigo, su cross di Pagano, 1-1. La prima frazione di gioco si chiude con un diagonale di Zunino fuori non di molto. Squadre al riposo.

La ripresa si apre con il vantaggio dei locali, Scatolini e Bellopede non si capiscono, si incunea tra i due Zazzeri che viene atterrato dal portiere rapallese, calcio di rigore, dal dischetto si presenta Pagano che non sbaglia, 2-1. Neanche due lancette di orologio ed ecco il Rapallo Rivarolese che pareggia, Chiarabini viene atterrato in area, nuovamente penalty che il bomber Zunino non sbaglia, 2-2. Al 62° cross da sinistra, colpo di testa di Scarantino che sfiora il palo. Al 67° Athletic Club di nuovo in vantaggio con Zazzeri, 3-2. Ma i bianconeri non ci stanno e trovano il pareggio finale con un bel gol di testa di Paterno all’82°, 3-3. Il match si chiude con un’ultima occasione al 93° in pieno recupero, quando la punizione di Chiarabini viene parata dal portiere di casa. Ottima la direzione di gara della Sig.ra Celeste Bello di La Spezia., arbitro giovane ma già con una lunga carriera alle spalle.

Domenica prossima 12 Dicembre 2021 alle ore 15.00 al “Macera” ci sarà il big match contro la neo-capolista Fezzanese, oggi vincitrice 4-1 tra le mura amiche contro la Sestrese. Sarà una partita all’ultimo sangue contro una compagine molto forte, servirà il supporto di tutti i tifosi bianconeri per sostenere la nostra squadra!