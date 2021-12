Calcio/ Al Ferraris la Sampdoria crolla contro la Lazio: venerdì il derby - LevanteNews

Sampdoria: Audero, Bereszynski, A. Ferrari, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Gabbiadini, Quagliarella. All. D’Aversa

Lazio: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Il gol realizzato nel finale da Gabbiadini non cancella la brutta prestazione da parte della Sampdoria: i blucerchiati perdono 3-1 contro la Lazio dopo un primo tempo senza tiri in porta dalle parti di Strakosha. Nella ripresa con i cambi D’Aversa ha provato a rientrare in corsa ma era troppo tardi. E venerdì è in programma il derby della Lanterna. Il tecnico della Sampdoria senza Colley squalificato si affida a Chabot, mentre in mezzo torna Ekdal e in attacco al fianco di Gabbiadini c’è Caputo.

Al 7’ la Lazio trova l’1-0 con Milinkovic Savic bravo a sfruttare l’assist di Zaccagni e a infilare Audero. La pressione degli ospiti si concretizza nuovamente quando Immobile sfrutta una dormita difensiva e di punta batte il portiere della Sampdoria. I blucerchiati privi di idee rischiano il 3-0 al 33’ ma stavolta Audero dice no al colpo di testa di Immobile. Prima del 45’ però lo stesso attaccante segna la sua doppietta personale con un bel gol a incrociare.

Nel secondo tempo subito tre cambi per la Sampdoria: fuori Quagliarella, Ferrari e Verre dentro Dragusin, Silva e Caputo. I blucerchiati cercano una timida reazione con con Thorsby, Dragusin e Gabbiadini ma Strakosha è attento. Al 68’ la Lazio resta in 10 per il rosso a Milinkovic: oltre venti minuti per la Sampdoria per provare a trovare un gol che riaprirebbe la sfida. All’83’ tocca a Yoshida ma la palla finisce alta e all’89’ Gabbiadini trova il gol della bandiera con un bel mancino. Nel recupero i blucerchiati hanno ancora due occasioni ma prima Ekdal manda fuori di poco e poi Gabbiadini impegna Strakosha prima del fischio finale di Fabbri. Venerdì il derby con D’Aversa che ritrova Colley dopo il turno di squalifica ma soprattutto deve dare un segnale per non ritornare invischiato nelle zone basse di classifica.