Portofino: corone d'alloro a ricordo dei martiri dell'Olivetta - LevanteNews

Dal Comune di Portofino

La notte tra il 2 e il 3 dicembre 1944 ventidue antifascisti furono prelevati dal carcere di Genova e deportati a Portofino. I nazifascisti, dopo aver legato tra loro i prigionieri, li mitragliarono e gettarono – alcuni ancora vivi – in mare: davanti alla Spiaggia dell’Olivetta.

Come ogni anno la posa delle corone, per mano del Sindaco Matteo Viacava alla stele che ricorda i martiri dell’Olivetta, ha preceduto – dopo il Silenzio eseguito da bordo del battello – il lancio delle corone in acqua che ha concluso l’emozionante ricordo di una terribile pagina di storia.

Al rientro in Piazzetta, il saluto istituzionale del vice sindaco Giorgio D’Alia ha preceduto l’orazione ufficiale di Ariel Dello Strologo, presidente della comunità ebraica di Genova.

I nomi dei Martiri dell’Olivetta: Abramo Bassignami, Domenico Camera, Agostino Carniglia, Emanuele Causa, Otello Cenatelli, Cafiero Cipriani, Giovanni Costaluigi, Carlo Dellacasa, Domenico De Palo, Carlo Faverzani, Antonio Ferrari, Marcello Cioffi, Giuseppe Golisano, Bartolomeo Maffei, Onelio Matterozzi, Alfreo Meldi, Luigi Celso Meldi, Tullio Molteni, Giovanni Odicini, Emanuele Sciutto, Cipriano Turco, Diofebo Vecchi.