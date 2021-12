Recco: raccolta rifiuti, il Comune si aggiudica il premio Anci-Conai - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il Comune di Recco ha vinto il bando per la comunicazione locale Anci-Conai (Consorzio nazionale imballaggi) che prevede l’assegnazione di 6.557 per aver realizzato una efficace campagna di comunicazione locale relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti. Lo annunciano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’Ambiente Edvige Fanin .

“L’impegno del Comune di Recco per sensibilizzare i cittadini a una corretta raccolta dei rifiuti è stato riconosciuto con il conferimento di questo premio. Le nostre campagne di comunicazione hanno fatto centro. Nelle prossime settimane abbiamo in programma ulteriori novità che risulteranno virtuose sotto il profilo ambientale e, siamo certi, saranno apprezzate dai cittadini. Questo riconoscimento valorizza l’operato del responsabile dell’ Ufficio Ambiente e dei suoi collaboratori a cui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto”.

Il contributo ricevuto da Conai sarà investito per migliorare il servizio di raccolta differenziata.