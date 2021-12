Rapallo: ricordata Santa Barbara patrona della Marina Militare - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci

Come da tradizione l’associazione Marinai d’Italia di Rapallo, presieduta da Aldo Piccardo, ha ricordato Santa Barbara, patrona della Marina Militare.

Alla celebrazione, tenutasi nella chiesa di San Francesco, hanno partecipato il consigliere regionale Domenico Cianci, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, l’assessore Franco Parodi, il primo luogotenente Michele Schina, comandante del porto di Rapallo, la tenente di vascello Camilla Sartori, comandante dell’ Ufficio circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

Prossimo appuntamento il 10 giugno, Giornata della Marina, data in cui si ricorda la vittoria in mare sulla flotta austro-ungarica nel 1918 nella fase finale della Prima guerra mondiale.