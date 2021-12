Pallanuoto M/ Sbancata Brescia, il Bogliasco mantiene la vetta - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Il Bogliasco cala il poker, espugnando la vasca della Brescia Waterpolo nel quarto turno di Serie A2. Un successo che consente ai ragazzi di Magalotti di mantenersi in testa al girone nord, a pari punti con la De Akker Bologna.

Privi di capitan Guidaldi e di Percoco, sostituiti dai due 2005 Bottaro e Broggi Mazzetti, per i liguri superare i lombardi a domicilio è stata un’impresa più complicata di quanto non ci si aspettasse alla vigilia. Lo si evince anche dal punteggio, un 13-11 molto lontano dalle larghe vittorie che avevano preceduto la trasferta di Mompiano. In effetti i padroni di casa, malgrado una classifica che li vede relegati nei bassifondi, sono scesi in vasca per nulla rassegnati a fare da sparring partner ai liguri. E lo si è capito fin dalle prime battute di gioco, con Brescia per due volte sul doppio vantaggio e per due volte riacciuffato dal Bogliasco, a rete in sequenza con Boero, Canepa, Gavazzi e Francesco Brambilla.

Il 4-4 del primo tempo si modificava nel punteggio ma non nella sostanza nel secondo parziale. Ancora una volta erano i locali a tentare l’allungo, portandosi due volte sul minimo vantaggio ma venendo ripresi prima da Tabbiani, poi da Boero.

Neppure il primo vantaggio bogliaschino, arrivato subito dopo il cambio vasca con Francesco Brambilla, riusciva a invertire l’inerzia di una gara destinata a protrarsi lungo i binari di un sostanziale equilibrio. Brescia infatti prima pareggiava poi andava nuovamente avanti, per essere quindi ribaltata da Canepa e Bonomo e di trovare il 9 pari nell’ultima azione del terzo quarto.

L’ultimo tempo si apriva con un minibreak degli ospiti. I terzi gol personali di Francesco Brambilla e Jack Boero di fatto davano lo strappo decisivo all’incontro, anche se ancora una volta Brescia non mollava la presa. Ci pensavano quindi Alessandro Brambilla e Andrea Bonomo a chiudere definitivamente la pratica, portando alla Vassallo la quarta vittoria stagionale.

“Oggi abbiamo giocato senza dubbio la nostra peggior partita di questo avvio di stagione – commenta a caldo il tecnico Daniele Magalotti – Purtroppo questa trasferta non è nata sotto la migliore stella, poiché abbiamo dovuto rinunciare all’ultimo minuto al nostro capitano. Assenza che è andata ad aggiungersi a quella di Percoco. E poi c’è da dire che questa vasca noi la patiamo particolarmente. Abbiamo fatto davvero tanti errori, soprattutto in difesa, mentre loro sono stati bravi a non mollare mai e a crederci fino alla fine. Per fortuna davanti abbiamo però giocato molto bene, confermando le sensazioni positive delle scorse gare. Vincere oggi era importante. Tuttavia ci sono molti aspetti su cui dobbiamo lavorare sodo in vista del futuro”.

TABELLINO:

BRESCIA WATERPOLO-BOGLIASCO 1951 11-13

BRESCIA WATERPOLO: F. Massenza Milani, M. Stocco 1, M. Zugni, F. Maglione, M. Garozzo Di Grazia 5, G. Garozzo Di Grazia, G. Tortelli, M. Girati 1, P. Zanetti, N. Casanova, F. Copeta, A. Sordillo 1, R. Cammarota 3. All. Sussarello

BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro, F. Dainese, F. Gavazzi 1, A. Canepa 2, D. Broggi Mazzetti, T. Tabbiani 1, F. Brambilla Di Civesio 3, G. Boero 3, A. Bonomo 2, D. Puccio, A. Brambilla Di Civesio 1, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Frauenfelder e Ialeggio

Note

Parziali: 4-4 2-2 3-3 2-4 Uscito per limite di falli Tabbiani (Bo) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Brescia 4/10 + un rigore e Bogliasco 7/10.