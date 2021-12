Meteo: sabato uggioso ma va meglio domenica - LevanteNews

Sabato con le nuvole, domenica va meglio: Arpal ha aggiornato il bollettino di vigilanza meteorologica in vista delle prossime ore.

Per la giornata odierna un flusso umido da Sud-Ovest richiamato da una perturbazione in arrivo dalla Francia determina deboli precipitazioni sparse su Centro-Levante. Fenomeni più diffusi e insistenti su parte orientale di C tra pomeriggio e sera, anche a carattere di rovescio moderato. Venti forti (50-60 km/h) da Sud-Ovest sui capi di A con raffiche fino 70-80 km/h nel pomeriggio, localmente forti (40-50 km/h) su C e parte orientale di B, in rotazione da Nord la sera su B. Mare in aumento a localmente agitato su A e parte orientale di B, mareggiate su C in serata.

Domenica nelle prime ore residui fenomeni su C anche a carattere di rovescio o temporale moderato, quota neve in calo localmente fino a 1000-1200 m. Venti localmente forti (40-50 km/h) e rafficati settentrionali fino al mattino specie su B e parte orientale di A, in temporanea attenuazione durante la giornata e nuovo rinforzo in serata. Mare localmente agitato su C con residue mareggiate per onda lunga di libeccio in particolare su Spezzino, in calo a molto mosso altrove.

Lunedì occhio ai venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali, in attenuazione dal pomeriggio.

Nuvolosità irregolare, più diffusa, questa mattina sul centro Levante ma senza precipitazioni mentre a Ponente si sono aperte generose schiarite. I venti sono meridionali nelle zone interne, settentrionali altrove, deboli o localmente moderati con qualche locale rinforzo (toccati i 63 km/h a Fontana Fresca, Sori-Genova) mentre il mare è molto mosso.

Minime in diminuzione con il valore più basso, -5.1, registrato a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona); nelle altre province -4.8 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia), -4.3 a Cabanne (Rezzoaglio, Genova), -2.0 a Padivarma (Beverino, La Spezia). Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 7.2, Savona Istituto Nautico 5.1, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.2, La Spezia 4.0. Alle ore 10.45 la rete Omirl segnala come valore massimo 14.4 a Sanremo.