Leivi: lunga notte di ricerca di un disperso (2) - LevanteNews

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Lunga serata di ricerca disperso, ieri notte a Leivi.

Delle urla di richiesta di aiuto, pervenute dal bosco, hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. I Vigili del fuoco hanno posizionato il carro comando per gestire le squadre dei vari enti venute per la ricerca.

Verso mezzanotte un team composto da Vigili del fuoco e personale del Soccorso Alpino CNSAS ha localizzato l’uomo disperso. In signore di 85 anni ritrovato in buona salute, se non per un presunto piede rotto. Trasportato sulla strada è stato affidato alle cure del 118.