Chiavari: cena degli Auguri e annuncio della candidata sindaco - LevanteNews

Giovedì 16 dicembre alle ore 20 appuntamento all’Hotel Monte Rosa di “Avanti Chiavari”. Tutto come ai tempi di Vittorio Agostino. Secondo i bene informati non sarà solo la cena degli auguri e della raccolta fondi per la campagna elettorale di primavera in vista dell’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Sarà, infatti, la serata dell’annuncio del candidato sindaco. Anzi della candidata sindaco, se è vero quanto riferiscono i bene informati che la scelta è caduta su Michela Canepa, commercialista, presidente del Collegio dei revisori dei conti e vedova dell’ex sindaco Marco Di Capua.

Di questa candidatura sui era parlato nei giorni immediatamente successivi al decesso dello stimato sindaco. Poi si era parlato di una rinuncia per poter essere vicina ai figli e guidare lo studio da commercialista che guidava col marito. Giorni fa sul Secolo la Canepa aveva detto che avrebbe deciso tra una ventina di giorni. Giusto il tempo per sciogliere il nodo in vista della Cena degli auguri. (m.m.)

Nella foto Michela Canepa e il vescovo Giampio Devasini al termine del funerale del marito Marco Di Capua