Bogliasco: il borgo si fa bello e si prepara al Natale - LevanteNews

Si apre ufficialmente domenica 5 dicembre con il mercatino, lo street food, la musica in piazza e l’accensione dell’albero di Natale la serie di eventi pensati dal Comune di Bogliasco con Pro Loco Bogliasco e con il supporto di tutte le associazioni locali per le feste natalizie.

Un Natale di tradizione, che a Bogliasco da diversi anni è declinato nel concetto dello “Slow Christmas”, un Natale dai ritmi lenti e rilassati di questo borgo marinaro, per godere del paese, fare shopping nei negozi locali, curiosare tra i mercatini dell’artigianato prima e dell’antiquariato poi, apprendere l’arte del pandolce, ascoltare presentazioni di libri, godere della musica per le vie, assaggiare leccornie.

E ancora lasciare spazio ai bambini per i giochi e per addobbare insieme il loro albero, novità del Natale 2021: un secondo abete vicino alle scuole dove ogni piccola e piccolo del paese può appendere la sua pallina. Sempre per i piccoli, in piazza la presenza ormai costante della casetta degli elfi di Babbo Natale, dove andare a portare la propria letterina… con risposta dalla Lapponia assicurata!

-I festeggiamenti iniziano domenica 5 dicembre in piazza XXVI Aprile: dalle ore 9 mercatino dell’artigianato organizzato da Pro Loco Bogliasco, Street Food a cura di Bogliasco Cricket Club, musica dell’Ensemble di Archi a cura di Associazione Valentina Abrami e alle 17 accensione dell’albero di Natale.

-Mercoledì 8 dicembre pomeriggio di giochi ed eventi per i più piccoli: “Elfinfesta” a cura dell’Associazione Macramè, giochi per i piccolissimi con il nido “La trottola dei colori”, presentazione del libro Bimbo blu di Anita Chieppa, merenda per tutti e musica con i bambini (quest’ultima a cura di Associazione Valentina Abrami).