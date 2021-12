Vaccini: dal 13 dicembre prenotazioni per i bambini - LevanteNews

Partiranno dal 13 dicembre le prenotazioni dei vaccini per l’età pediatrica, tra i 5 e gli 11 anni: a darne notizia nel punto stampa il presidente della Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.

E’ in corso la ricognizione da parte delle aziende per individuare gli hub dedicati sul territorio, dove saranno presenti i pediatri di libera scelta che ringrazio per la collaborazione già garantita per la fascia 12-18 anni.

Il testimonial per questa campagna vaccinale sarà ‘Capitan Vaccino’ che, nato dalla fantasia e dalla matita di Enzo Marciante, brandizzerà i nostri hub pediatrici”.