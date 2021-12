San Colombano: non solo ciclocross, anche Gulliver per i vaccini - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

L’ambulatorio mobile di Asl4 Gulliver domenica 5 dicembre, dalle ore 9 alle 15, sarà presente a San Colombano Certenoli in occasione della prima edizione del Gran Premio di Ciclocross che grazie all’iscrizione al calendario internazionale dell’UCI, accoglierà la qualificata partecipazione di atleti provenienti dall’Italia e dell’estero, circa 2 mila persone tra atleti, staff e spettatori.

“Sarà un ulteriore agevolazione – ha spiegato il direttore generale di Asl4 Paolo Petralia – per chi si vuole vaccinare. Domenica somministreremo infatti prime e terze dosi anti Coronavirus oltre al vaccino antinfluenzale. Con Gulliver, durante manifestazioni come questa in cui è prevista un’ampia partecipazione, siamo in grado di offrire un servizio capillare sul territorio permettendo di dare uno slancio importante alla nostra campagna”.