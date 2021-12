San Colombano: "Hub in Val Cichero, pessima organizzazione" - LevanteNews

Da Claudio Solari capogruppo “Territorio e Sviluppo”

Si può dire che Asl-4 e Comune di San Colombano Certenoli hanno organizzato nel peggiore dei modi l’hub vaccinale covid in Val Cichero questa mattina.

Le persone prenotate in municipio nei giorni scorsi avevano solo una fascia oraria, pertanto già dalle 9 era pronta la fila esterna all’ex scuola G.Devoto di Mezzavalle di Celesia.



Persone anziane anche di 90 anni giunte da tutto il territorio comunale per un hub vaccinale adatto solo per la Val Cichero che hanno atteso anche oltre due ore a 3 gradi di temperatura oppure ammassati in un stanzino d’attesa dove mancavano le più minime misure di distanza di sicurezza.

Una situazione vergognosa, gli addetti Asl4 sono giunti oltre trentacinque minuti dopo l’orario previsto al pubblico.

Il gruppo Territorio e Sviluppo invita il comune di San Colombano Certenoli e l’Asl4 ad organizzarsi meglio per il futuro a rispetto della popolazione specie quella più fragile ed indifesa!