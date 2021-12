Rapallo: da domani tre parchi cittadini in veste natalizia - LevanteNews

Le maestranze del Comune di Rapallo sono al lavoro per terminare gli allestimenti natalizi nei parchi cittadini e adornare diverse zone con gli alberi di Natale. I giardinieri, con il coordinamento del consigliere Maurizio Malerba, hanno appena sistemato in Piazza Cavour il primo degli abeti che verranno addobbati sull’intero territorio, in centro e nelle frazioni.

Nei principali parchi cittadini è invece in corso l’allestimento del Natale dei bambini. Dal 4 dicembre al 9 gennaio preparatevi a conoscere il Grinch, l’Elfo Ra-Pallino, lo Schiaccianoci e tutti i loro amici in tre location da favola addobbate per il periodo più gioioso dell’anno! Un’iniziativa resa possibile grazie la lavoro dell’assessore al turismo Elisabetta Lai, degli uffici comunali e di Maia Events. Questi gli allestimenti: al Parco Canessa (Casa del Grinch); Parco de Martino (Giardino dell’Elfo Ra.Pallino); Parco Biancaneve (Favola dello Schiaccianoci).

Il programma completo al link

https://tinyurl.com/NataleDeiBambiniRapallo