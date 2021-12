Pallanuoto/ Pro Recco a Brescia con un obiettivo: l'allungo in classifica - LevanteNews

Dall’Ufficio Stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

Allungare in vetta e sfatare il tabu Mompiano: la Pro Recco ritorna a Brescia, domani alle ore 18 per la decima giornata di campionato. Biancocelesti avanti in classifica di tre punti e decisi a “vendicare” la doppia sconfitta del maggio scorso. Primo “derby d’Italia” da allenatore per mister Sandro Sukno che ha tutta la rosa a disposizione e in porta schiererà Marco Del Lungo, il grande ex della sfida.

“Affrontiamo un’ottima squadra che gioca con ritmo e aggressività, fanno una difesa stretta e ripartenze micidiali a cui dovremo prestare molta attenzione – spiega l’allenatore biancoceleste -. Mompiano è una vasca in cui si esaltano, che ha anche una conformazione particolare con un lato del campo in cui si tocca e in cui la spinta del pubblico li fa sempre partire forte. La mia squadra è pronta, vogliamo vincere senza pensare a quello che è successo la scorsa stagione: nello sport si deve guardare avanti, alla prossima sfida. La difesa, come sempre, sarà la chiave. Questa partita mi servirà per capire a che punto siamo arrivati, in che cosa dobbiamo ancora migliorare”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Waterpolo Channel: https://www.federnuoto.it/live/.

Arbitreranno Gomez e Calabrò.