Monterosso: "Vaccinarsi è un dovere" - LevanteNews

Da segreteria sindaco del comune di Monterosso

Siamo di fronte alla quarta ondata di contagi che sembra essere trainata, come ha sottolineato la Commissione europea “principalmente dai non vaccinati”.

Le evidenze sono chiare: la vaccinazione rimane lo strumento più efficace che abbiamo per proteggerci ed evitare criticità al Servizio Sanitario nazionale.

Da lunedì 6 dicembre entrano in vigore le nuove regole stabilite dal Governo che, non solo introducono la Certificazione Covid “rafforzata” destina solo a vaccinati o guariti, ma estendono anche l’utilizzo del Green Pass che diventerà necessario, ad esempio, per utilizzare il trasporto pubblico.

Per chi non rispetterà le nuove restrizioni, introdotte per contrastare la quarta ondata di contagi, è prevista una serie di multe e sanzioni che vanno da 400 a 1.000 euro. Stesse sanzioni sono previste anche per i datori di lavoro e i gestori di attività, che rischiano anche la chiusura temporanea dell’esercizio.

Anche nella nostra piccola comunità si sono verificati casi di positività al Covid-19 e, seppur in numero ridotto e controllato, ci portano a dover alzare la guardia e ricordare ancora una volta quanto sia fondamentale il corretto utilizzo di tutti i dispositivi anti-contagio. Il rischio di vedere vanificati tanti sforzi, con la conseguente reintroduzione di importanti restrizioni è quindi alto.

Ad un anno dalla morte del nostro amato Renzino sentiamo doveroso responsabilizzarci ancora di più e comprendere quanto sia necessario vaccinarci come atto d’amore verso noi stessi e verso gli altri, soprattutto per rispettare la mamoria di chi non c’è più.

Da mercoledì 1° dicembre è possibile l’accesso alla terza dose anche per la fascia 18-40 anni: facciamo che sia un regalo di Natale, donare la possibilità di vivere ai nostri cari e ai più fragili, sensibilizziamo chi abbiamo intorno e informiamoci correttamente.

È questo un atto dovuto verso chi ha dato tanto per noi, anche la vita.