Lavagna: cimitero, via le barriere architettoniche - LevanteNews

Dal comune di Lavagna

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante e il Consigliere con delega ai Servizi Cimiteriali Luca Mangiante informano i cittadini che, dopo una nuova rampa di accesso alla spiaggia approvata la scorsa settimana, oggi venerdì 3 dicembre, nella Giornata Internazionale della disabilità, la Giunta Comunale di Lavagna ha deliberato su rilevanti interventi,

assolutamente indispensabili, al fine di rendere finalmente fruibile da tutti una prima parte della zona ampliamento del nostro Cimitero Urbano che, da molti anni, risulta, ormai, assolutamente inaccessibile alle persone con disabilità motorie e anche per risolvere gravi problemi dovuti alle infiltrazioni d’acqua.

L’Amministrazione Comunale procederà, poi, in una fase successiva e con ulteriori interventi, in base alle risorse finanziarie disponibili, a rendere accessibile alle persone con ridotte capacità motorie l’intero complesso della zona ampliamento del Cimitero Urbano.

Al momento, l’intervento di adeguamento delle barriere architettoniche prevede lo smontaggio dell’elevatore elettromeccanico esistente, peraltro non funzionante e la costruzione di una nuova rampa con pendenze a norma, che verrà realizzata occupando lo spazio di un vano prospiciente, attualmente non utilizzato. A tal fine, si renderà necessario demolire una porzione di parete portante in cemento armato, per la quale sarà assicurata la tenuta mediante un adeguamento strutturale che prevede la realizzazione di un nuovo pilastro, il rinforzo della trave superiore e la costruzione di una nuova trave di fondazione per la quale è stato affidato un incarico ad un professionista abilitato.

E’ prevista la sostituzione della pavimentazione della rampa con la stessa tipologia di materiale esistente nel Cimitero, la costruzione di una nuova ringhiera a norma per i disabili e l’imbiancatura finale dell’accesso alle Gallerie. “Grazie a questi due differenti e complessi interventi, dopo decenni di incuria, saranno finalmente abbattute le barriere architettoniche nella parte nuova del Cimitero Urbano, rendendo così finalmente possibile l’accesso a tutti i cittadini. Un ringraziamento all’Ufficio Servizi Cimiteriali e all’Ufficio Tecnico che hanno seguito con perizia e determinazione questo delicato intervento” dichiara molto fiero il Consigliere Luca Mangiante.