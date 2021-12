Cogorno: Natale solidale con il "Villaggio dei mestieri" - LevanteNews

Dal Villaggio del Ragazzo

«Natale che si avvicina rappresenta per molti l’occasione di riscoprire la solidarietà e la condivisione. Come Villaggio del Ragazzo vi proponiamo questo bel progetto nuovo presso il Centro San Salvatore di Cogorno a favore dell’orientamento dei ragazzi. Si chiama Il Villaggio dei mestieri ed esprime la nostra antica vocazione che si rinnova a servizio dei più giovani» dichiara il presidente prete Rinaldo Rocca.

Il “Villaggio dei mestieri: crea uno spazio per scoprire talenti”

«Mario non vuole andare a scuola, pensa che non faccia per lui. Luca ci va, ma non riesce a stare seduto e si distrae facilmente. Anna è in terza media, è molto indecisa: non sa che scuola scegliere».

Storie diverse, stesso rischio: non concludere il percorso scolastico.

Il Villaggio dei mestieri nascerà come laboratorio polifunzionale per bambini e ragazzi fino ai 16 anni presso il Centro San Salvatore di Cogorno. Sarà un’officina con utensili, attrezzi e macchinari dove, fabbricando oggetti, i ragazzi scopriranno le proprie inclinazioni e troveranno la fiducia nelle loro capacità, imparando ad affrontare gli ostacoli e le difficoltà della vita.

Dona ora

· € 30 ► L’attrezzatura per sperimentare sicuri

· € 60 ► Un kit per costruire la fiducia in sé stessi

· € 120 ► Un banco per amare la scuola

· Altro ► Un laboratorio per diventare grandi

Costruisci con noi il COMUNICATO STAMPA

NATALE SOLIDALE 2021 CON “IL VILLAGGIO DEI MESTIERI: CREA UNO SPAZIO PER SCOPRIRE TALENTI”

IL VILLAGGIO DEI MESTIERI: CREA UNO SPAZIO PER SCOPRIRE TALENTI

Dona ora

Costruisci con noi il “Villaggio dei mestieri: fai una donazione all’Associazione don Nando Negri onlus.

• C.C. POSTALE: IBAN IT 52 A 07601 01400 000086651981

• C.C. BANCARIO: IBAN IT 17 K 05034 31950 000000000050

• Dona ora con la piattaforma Rete del dono all’indirizzo https://www.retedeldono.it/it/progetti/don-nando-negri-onlus/il-villaggio-dei-mestieri.

