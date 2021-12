Chiavari: sostieni la Lipu e ricevi prodotti biologici - LevanteNews

Da Lipu Tigullio

Torna quest’anno, dopo la pausa del 2020, la campagna Un Natale per la natura, che offrirà i prodotti della tradizione natalizia a tutti coloro che vorranno sostenere la Lipu. Nelle piazze italiane i volontari della Lipu offriranno lenticchie, paste e vino provenienti da agricoltura biologica a chi vorrà sostenere i progetti e le battaglie dell’associazione a tutela della natura e degli animali selvatici.

I prodotti biologici saranno disponibili nelle piazze e nelle sedi della Lipu dal mese di dicembre in eleganti confezioni con incluso un biglietto d’auguri, ognuna con un assortimento specifico: la scatola verde – Pettirosso, composta da lenticchie piccole di montagna, pasta di semola di grano duro tipo “penne” da 500 grammi e una bottiglia di Nero D’avola Syrah; la scatola blu – Gufo contenente lenticchie piccole di montagna da 250 grammi con strozzapreti di farro integrale da 500 grammi e una bottiglia di Grillo/Pinot grigio e la scatola gialla – Cinciallegra, limited edition una bottiglia di Grillo/Pinot grigio e una bottiglia di Nero D’Avola Syrah.

In Liguria i banchetti saranno presenti a Chiavari il 5 e l’8 dicembre in Piazza matteotti c/o Torrefazione Bocchia e a La Spezia il 4 e il 5 dicembre in Corso Cavour , davanti ai Magazzini Zara. Peri info tigullio@lip.it ; laspezia@lipu.it