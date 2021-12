Chiavari: buone notizie per i bimbi, nuova area giochi per le Mazzini Est - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

È stata inaugurata questa mattina la nuova area giochi a disposizione dei bambini della scuola delle Mazzini est, collocata nello spazio attiguo al giardino principale.

“Un’operazione di rinnovo che consentirà ai nostri ragazzi di usufruire di un nuovo, moderno e sicuro spazio esterno per le attività ricreative. La nostra amministrazione ha utilizzato un finanziamento europeo Pon del Ministero dell’Istruzione, di circa 17.600 euro, per provvedere alla manutenzione straordinaria del giardino delle scuole Mazzini – spiegano il consigliere Federico Messuti e il vicesindaco F.F., Silvia Stanig – Lo spazio esterno è stato riqualificato, sono state rimosse le radici degli alberi e installata una ringhiera di protezione dell’area, posizionata un’apposita pavimentazione in erba sintetica e realizzati nuovi canali di scarico per le acque meteoriche. L’intervento diventa ancora più importante per i bambini che frequento l’istituto in un momento come questo, a causa della diffusione del covid-19 e delle limitazioni che è necessario osservare all’interno della scuola”.