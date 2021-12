Camogli: sostegno alle famiglie, contributi per oltre 15mila Euro - LevanteNews

Da comunicazione comune Camogli

Per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, il Comune di Camogli ha recentemente adottato tre ulteriori misure per l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie, in relazione alle diverse fasce di età e relativi bisogni, con bandi scaduti il 22 novembre scorso.

Per quanto riguarda i contributi a sostegno del reddito destinati alle famiglie residenti in situazione di disagio economico per l’acquisto di beni di prima necessità, pagamento di utenze o affitti, venti sono state le domande in linea con i requisiti richiesti (ISEE uguale o inferiore a € 9.360,00 ed essere in carico ai servizi sociali da almeno tre mesi oppure reddito lordo complessivo del nucleo familiare riferito al 2020 pari o inferiore a € 36.000,00, con una riduzione pari o superiore al 33% rispetto al 2019) per un totale di € 10.450 di contributi.

Relativamente alle famiglie con ISEE inferiore a € 50.000 con studenti universitari di età inferiore ai 26 anni non fuori corso, cinque le domande pervenute, tutte accolte, per un totale di € 844 di contributi. Infine sono 10 le domande inoltrate – tutte accettate – per il bonus per l’acquisto di prodotti per l’infanzia destinato a tutte le famiglie residenti nel Comune di Camogli che abbiano avuto una nascita o adozione nell’anno 2020 (€ 250 oppure € 500 per famiglie con ISEE inferiore a € 9.360) per un totale di € 3.750 di contributi. Il totale dei contributi erogati dal Comune di Camogli sarà pertanto pari a 15044 euro.