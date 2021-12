Camogli: "Presepe nel vaso di terracotta", un concorso - LevanteNews

Da Rossana Cargnelli, presidente Banca del Tempo

La Banca del Tempo di Camogli col patrocinio del Comune di Camogli organizza il Concorso Mostra “Presepe nel vaso di Terracotta”. Piccole composizioni a tema natalizio contenute in un vaso intero o rotto. Il concorso è rivolto agli abitanti di Camogli e paesi limitrofi e distinto in due sezioni: Ragazzi fino a 12 anni – Adulti

Tutte le opere dovranno essere consegnate entro il 23 dicembre

La mostra sarà aperta dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 presso le sale di ingresso della Biblioteca e del Museo Marinaro di Camogli Il Regolamento del Concorso sarà disponibile presso la Pro Loco di Camogli

Per informazioni

bancadeltempocamogli@libero.it

Bando e Regolamento

Art. 1 – In occasione del Santo Natale L’Associazione Banca del Tempo di Camogli, con il patrocinio del Comune di Camogli, indice il concorso mostra a premi “Il presepe nel vaso di terracotta”. Piccole composizioni a tema natalizio che possono essere contenute in un vaso intero o rotto. La manifestazione si svolge all’interno del programma delle attività per le feste di Natale patrocinate dal Comune di Camogli.

Art. 2 – Il concorso è rivolto agli abitanti di Camogli e paesi limitrofi.

Vi saranno 2 distinti concorsi e premi:

1) Ragazzi fino a 12 anni.

2) Adulti

I soci della BdT di Camogli potranno partecipare alla mostra ma non al concorso.

Art.3 – Modalità di iscrizione.

Coloro che sono interessati a partecipare alla Mostra Concorso dovranno compilare un modulo per l’iscrizione che troveranno presso la Pro Loco di Camogli oppure inviando la loro adesione via email a bancadeltempocamogli@libero.it con oggetto “Iscrizione al Concorso dei presepi nel vaso di terracotta.” I moduli debitamente compilati dovranno essere riconsegnati in una delle due modalità sopra descritte.

Art.4- Il presepe da presentare dovrà essere contenuto in un vaso di terracotta. Potrà essere presentato un solo presepe per partecipante.

Art.5 – E’ libera, quindi a discrezione dell’autore, la scelta dei materiali per la realizzazione.

Art.6- La consegna dei Presepi dovrà essere effettuata a mano presso la Biblioteca di Camogli. Mercoledì 22 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.

Giovedì 23 dicembre dalle ore 9 alle ore 19 o su appuntamento telefonando al n. 347 9876578

Art.7- La mostra si terrà presso il Museo Marinaro, verrà inaugurata venerdì 24 dicembre 2021 alle ore 16.00 e resterà aperta fino al 6 gennaio: tutti i giorni feriali la mattina con orario: 09/12. Il martedì e il giovedì anche con orario pomeridiano: 14/16. Domenica 2/1 con orario: 11/17.

Art.8- Saranno assegnati i seguenti premi:

1° premio: Buono libri da 80 euro

2° premio: Buono libri da 50 euro

3° premio: Buono libri da 30 euro

Art. 9- La premiazione avrà luogo al termine della mostra il 6 gennaio 2021 alle ore 16.30. Tutti i presepi dovranno essere ritirati al termine della premiazione. I presepi non ritirati saranno eliminati.

Art.10- I premi saranno assegnati secondo le seguenti modalità: ad ogni presepe verrà assegnato un numero. I visitatori durante tutto il periodo di esposizione potranno esprimere il loro voto su una scheda appositamente preparata, sulla quale indicheranno il numero del presepe che hanno maggiormente gradito. Le schede verranno depositate in un’apposita urna.

Art.11-L’iscrizione al concorso è gratuita. Per informazioni rivolgersi al seguente numero 347 9876578 Giulia.