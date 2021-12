Rinforzo in attacco per l’U.S. Calvarese 1923: dal Real Fieschi arriva Cervini Alessandro. Il giocatore è stato annunciato dal club in un post su Facebook.

Domenica intanto impegno casalingo dell’U.s. Calvarese contro l’A.S.D Pieve Ligure al campo sportivo Piombo alle ore 15.