Taxi: "Permettere di trasportare più di 2 passeggeri se muniti di green pass" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci

“Permettere l’utilizzo dei taxi al massimo della capienza consentita dal mezzo purché i viaggiatori abbiano il Green Pass”. È la richiesta del consigliere regionale di Cambiamo!, Domenico Cianci, contenuta in un ordine del giorno del gruppo che ha come primo firmatario il consigliere Alessandro Bozzano. “La norma attualmente in vigore consente ai tassisti di fare salire non più di due persone nei sedili posteriori. Una disposizione che aveva senso mesi fa quando la popolazione vaccinata era esigua, non oggi con una percentuale di vaccinati importante. Sono certo che questo ordine del giorno, che verrà presentato in consiglio regionale, troverà ampia condivisione da parte dei miei colleghi perché è pensato per far respirare una categoria, quella dei tassisti, colpita pesante dalla pandemia e dalle limitazioni agli spostamenti. Ci tengo a precisare che questa apertura è permessa solo in caso di passeggeri in possesso del Green Pass e con dispositivi di protezione individuali regolarmente indossati”.